Генпрокуратура предъявила экс-главе Удмуртии иск на 200 миллионов

Генпрокуратура России предъявила бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам иск на обращение в доход государства имущества на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что несмотря на требования антикоррупционного законодательства, в 2007-2016 годах доход Соловьева явно превышал его официальный заработок. За это время он, его семья и доверенные лица купили 75 объектов недвижимости стоимостью 169 миллионов рублей. При этом их общий официальный доход был 24 миллиона рублей.

Большинство объектов недвижимости принадлежали дочери Соловьева Евгении Сирик, которая по данным Федеральной налоговой службы России легальных источников дохода на их покупку не имела.

Кроме того, через доверенных лиц экс-глава Удмуртии был собственником недостроенного производственного здания ООО "Удмуртстальмост" и имел долю компании в 30 процентов от уставного капитала. Также Соловьев участвовали в работе ООО "АБЗ Пойма" и профинансировал предприятие на 39,5 миллиона рублей при официальном доходе в 19,1 миллиона рублей.

Иск направлен для рассмотрения по существу в Индустриальный суд Ижевска.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Его обвиняли в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве платных мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. 14 октября этого года суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. С учетом того, что 3,5 года бывший чиновник провел в СИЗО и под домашним арестом, в тюрьме он пробудет 6,5 лет.