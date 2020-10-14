Экс-главу Удмуртии осудили на десять лет за взятку

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве платных мостов через реки Кама и Буй, приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. Такое решение сегодня вынес Завьяловский районный суд.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Изначально он признавал свою вину, начал сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела. Благодаря этому, а также по состоянию здоровья его отправили под домашний арест, который Соловьев отбывал сначала в московской квартире своей дочери, а затем в своем коттедже в деревне Каменное Завьяловского района. В январе 2020 года во время очередного судебного заседания экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности, хотя тогда же начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Походин раскрыл все эпизоды получения им денег. Перед началом оглашения приговора гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей.

- Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Мне 70 лет, у меня тяжелые хронические заболевания и в случае назначения мне наказания в виде реального срока, из тюрьмы я уже не выйду. Прошу суд освободить меня от выплаты непомерного штрафа, у меня и моей семьи никогда не было таких денег, - сказал Соловьев во время последнего слова.