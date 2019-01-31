Суд раскрыл все эпизоды взяток экс-главы Удмуртии

В Завьяловском районном суде Удмуртии завершилось чтение обвинения, предъявленного экс-главе республики Александру Соловьеву. В частности, стало известно обо всех эпизодах получения взяток бывшим чиновником.

Так, для передачи денег не раз использовали дочь посредника Соловьева, заместителя главы миндортранса Удмуртии по фамилии Григорьева. Сначала в ее московскую квартиру привезли транши в 1,5 и 3,5 миллиона рублей. Она увозила их в Ижевск и передавала отцу, а тот отдавал их Соловьеву в его доме в деревне Каменное. Через некоторое время по такой же схеме главе Удмуртии передали еще шесть миллионов рублей, а затем еще 30.

Кроме того вскрылся факт, что бывший глава республики привлекал для берегоукрепительных работ при строительстве мостов через реки Кама и Буй осужденных и студентов. В общей сложности - около 129 человек. А когда он узнал о проблемах владельца компании-концессионера при получении заключения Ростехнадзора, которое необходимо, чтобы ввести мосты в эксплуатацию, начал давить на представителя территориального управления Ростехнадзора Шапкина. При этом он понимал, что проверки при строительстве выявляли многочисленные нарушения, которые концессионер не устранял. Однако, несмотря на это, в октябре 2016 управление Ростехнадзора отказало концессионеру в выдаче заключения и отменило заключения госстройнадзора.

Второй эпизод взяток связан с вымогательством денег у местного предпринимателя Валеева, компания которого поставляла песок и грунт для строительства мостов. Соловьев был соседом Валеева по даче, и, узнав о том, что он без его ведома решил подзаработать при строительстве мостов, начал требовать с него взятку, но сумму сперва не обозначил. Валеев согласился, так как понимал, что Соловьев может помешать работе его бизнеса на территории республики.

В итоге в качестве взятки Валеев оформил документы на земельный участок с незаконно построенным домом супруги Соловьева в Зуевых-Ключах. Взамен Соловьев просил министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова без проволочек и замедлений выдать Валееву разрешение на пользование земельным участком для добычи песка и грунта.

Следующую часть взятки в пять миллионов рублей Соловьев получил, поручив Валееву найти покупателя для дома на ранее оформленном участке. Бизнесмен нашел некоего Тарасова, который согласился купить дом за 10 миллионов. При этом сделку купли-продажи оформили на 15 миллионов. Разница в пять миллионов ушла Соловьеву. Реальная стоимость проданного дома была 3,6 миллиона рублей.

Взамен министр природы Удмуртии по требованию Соловьева вновь выделил Валееву разрешение на пользование еще одним участком для добычи песка.

Сам бывший глава Удмуртии отказался комментировать предъявленное ему судом обвинение.

- На настоящий момент, на 31 января я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению, но не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат полностью ознакомится с материалами дела, - сказал Соловьев, ранее в ходе следствия полностью признавший свою вину.

Он уточнил, что он и его адвокат затягивать ознакомление не будут. Следующее заседание назначили на 13 февраля этого года.

Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное. Ему нельзя выходить из дома, отправлять корреспонденцию и общаться с участниками уголовного дела. Объем материалов дела - более 70 томов. В списке свидетелей - 144 человека. Среди них есть члены правительства и администрации Ижевска. 50 человек - жители других регионов России.