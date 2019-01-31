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31.01.2019 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд раскрыл все эпизоды взяток экс-главы Удмуртии

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
В Завьяловском районном суде Удмуртии завершилось чтение обвинения, предъявленного экс-главе республики Александру Соловьеву. В частности, стало известно обо всех эпизодах получения взяток бывшим чиновником.

Так, для передачи денег не раз использовали дочь посредника Соловьева, заместителя главы миндортранса Удмуртии по фамилии Григорьева. Сначала в ее московскую квартиру привезли транши в 1,5 и 3,5 миллиона рублей. Она увозила их в Ижевск и передавала отцу, а тот отдавал их Соловьеву в его доме в деревне Каменное. Через некоторое время по такой же схеме главе Удмуртии передали еще шесть миллионов рублей, а затем еще 30.

Фото: Яна Шамаева
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Кроме того вскрылся факт, что бывший глава республики привлекал для берегоукрепительных работ при строительстве мостов через реки Кама и Буй осужденных и студентов. В общей сложности - около 129 человек. А когда он узнал о проблемах владельца компании-концессионера при получении заключения Ростехнадзора, которое необходимо, чтобы ввести мосты в эксплуатацию, начал давить на представителя территориального управления Ростехнадзора Шапкина. При этом он понимал, что проверки при строительстве выявляли многочисленные нарушения, которые концессионер не устранял. Однако, несмотря на это, в октябре 2016 управление Ростехнадзора отказало концессионеру в выдаче заключения и отменило заключения госстройнадзора.

Второй эпизод взяток связан с вымогательством денег у местного предпринимателя Валеева, компания которого поставляла песок и грунт для строительства мостов. Соловьев был соседом Валеева по даче, и, узнав о том, что он без его ведома решил подзаработать при строительстве мостов, начал требовать с него взятку, но сумму сперва не обозначил. Валеев согласился, так как понимал, что Соловьев может помешать работе его бизнеса на территории республики.

В итоге в качестве взятки Валеев оформил документы на земельный участок с незаконно построенным домом супруги Соловьева в Зуевых-Ключах. Взамен Соловьев просил министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова без проволочек и замедлений выдать Валееву разрешение на пользование земельным участком для добычи песка и грунта.

Следующую часть взятки в пять миллионов рублей Соловьев получил, поручив Валееву найти покупателя для дома на ранее оформленном участке. Бизнесмен нашел некоего Тарасова, который согласился купить дом за 10 миллионов. При этом сделку купли-продажи оформили на 15 миллионов. Разница в пять миллионов ушла Соловьеву. Реальная стоимость проданного дома была 3,6 миллиона рублей.

Фото: Сергей Михеев
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Взамен министр природы Удмуртии по требованию Соловьева вновь выделил Валееву разрешение на пользование еще одним участком для добычи песка.

Сам бывший глава Удмуртии отказался комментировать предъявленное ему судом обвинение.

- На настоящий момент, на 31 января  я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению, но не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат полностью ознакомится с материалами дела, - сказал Соловьев, ранее в ходе следствия полностью признавший свою вину.

Он уточнил, что он и его адвокат затягивать ознакомление не будут. Следующее заседание назначили на 13 февраля этого года.

Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное. Ему нельзя выходить из дома, отправлять корреспонденцию и общаться с участниками уголовного дела. Объем материалов дела - более 70 томов. В списке свидетелей - 144 человека. Среди них есть члены правительства и администрации Ижевска. 50 человек - жители других регионов России.

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