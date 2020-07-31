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Рубрика: Происшествия

Гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии Соловьева 13 лет тюрьмы

Текст: Яна Шамаева
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

Гособвинение запросило для обвиняемого в получении взятки в 139 миллионов рублей экс-главы Удмуртии Александра Соловьева 13 лет тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент "РГ" из зала Завьяловского районного суда.

Фото: Следственный комитет РФ
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- Прошу суд окончательно назначить Соловьеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 280 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года. Меру пресечения Соловьева в виде домашнего ареста изменить, взять под стражу в зале суда, - сказал начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Походин.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Его обвинили в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртии.

Изначально он признал свою вину и начал давать показания против других фигурантов дела, а в январе 2020 года во время очередного судебного заседания заявил о своей невиновности, хотя тогда же обвинение раскрыло все эпизоды получения им денег. С августа 2017 года Соловьев находился под домашним арестом сначала в московской квартире дочери, а затем в своем коттедже в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии.

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