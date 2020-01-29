Обвиняемый во взятке экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого судят за получение крупной взятки, во время очередного судебного заседания заявил о своей невиновности. Об этом сообщили в пресс-службе Судейского сообщества республики.

- В настоящее время в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству стороны обвинения оглашаются показания подсудимого Соловьева, данные им при производстве предварительного расследования, - уточнили в ведомстве.

Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное.

Ранее СК России сообщал, что экс-глава Удмуртии полностью признал свою вину, а в январе 2019 года Завьяловский районный суд раскрыл все эпизоды получения взяток Соловьевым.