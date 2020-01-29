Новости

Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин 10:28
Какие опасности таят в себе ксеноновые фары 10:26
ЦБ принял решение санировать "Севастопольский Морской банк" 10:17
Омский пенсионер, которому отказали в перевязке, умер в больнице 10:07
Geely зарезервировала в России имена для новых моделей 10:02
Власти Забайкалья начали возвращать земляков из КНР из-за коронавируса 09:45
В Новороссийске госпитализировали китайского моряка 09:44
Обвиняемый во взятке экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности 09:38
Биологи обнаружили в домашней пыли устойчивые к моющим средствам микробы 09:37
"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Европу из-за коронавируса 09:36
В Приморье официально запретили продажу снюсов несовершеннолетним 09:35
СМИ: Из-за нехватки БМП военные Германии пересели на автомобили 09:30
В приграничной провинции КНР еще у семи человек обнаружили коронавирус 09:20
В Якутии "дети войны" впервые получат единовременные выплаты 09:17
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке 09:16
Засухи и плотины изменили цвет "Реки девяти драконов" 09:09
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения? 09:04
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта 09:02
Национальная библиотека Беларуси запускает проект к 75-летию Великой Победы 09:00
В Сахалинской области создадут министерство государственного управления 08:40
Ученые выяснили, кому надо опасаться рака щитовидной железы 08:38
На Камчатке предложили ввести единый тариф на вывоз бытовых отходов 08:30
Эксперимент с лекарственным растением выявил пользу палов для цветения 08:17
Видео: Bugatti и Lamborghini в снежном дрифте 08:15
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат 08:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый во взятке экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого судят за получение крупной взятки, во время очередного судебного заседания заявил о своей невиновности. Об этом сообщили в пресс-службе Судейского сообщества республики.

Фото: РИА Новости
Главу Чувашии Михаила Игнатьева отчислили из рядов "Единой России"

- В настоящее время в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству стороны обвинения оглашаются показания подсудимого Соловьева, данные им при производстве предварительного расследования, - уточнили в ведомстве.

Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное.

Ранее СК России сообщал, что экс-глава Удмуртии полностью признал свою вину, а в январе 2019 года Завьяловский районный суд раскрыл все эпизоды получения взяток Соловьевым.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

Главное сегодня

Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Свидетель подготовки провокаций оказался в плену у армии САР
Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов