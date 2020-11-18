Работницу нижегородской столовой осудили за отравление школьников

Заведующую производством отдела организации горячего питания нижегородского управления по организации питания МП "Единый центр муниципального заказа" признали виновной в массовом заболевании детей. Об этом сообщает СК по Нижегородской области.

В октябре 2019 года женщина, работая на пищеблоке школы №47, допустила нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В результате на предметах кухонной утвари распространились бактерии группы кишечной палочки. Из-за этого заболели 36 школьников в возрасте 8-13 лет.

Свою вину в ходе расследования подсудимая не признала. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.