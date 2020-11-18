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18.11.2020 03:40

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техперевооружение АСУ технологическим процессом ЛПДС "Москаленки"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Москаленки" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ).
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Новая микропроцессорная система автоматики смонтирована взамен прежней, выработавшей нормативный срок эксплуатации. Была, в частности, обновлена микропроцессорная автоматика магистральных и подпорных насосных агрегатов, фильтров-грязеуловителей, резервуарного парка ЛПДС, узлов запорной арматуры и пропуска средств очистки и диагностики. Специалисты смонтировали 15 шкафов автоматизации, были организованы девять автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Система автоматики выполнена на базе программируемых логистических контроллеров (ПЛК), позволяющих в дистанционном режиме контролировать различные параметры работы основного и вспомогательного оборудования ЛПДС. В системе предусмотрены необходимые автоматические блокировки для защиты оборудования, позволяющие исключить возникновение нештатных ситуаций и обеспечить безаварийную работу технологического оборудования. При отклонении от нормативных параметров система формирует сигналы и передает на АРМ дежурного персонала. Для обеспечения надежности работы также предусмотрен мониторинг технического состояния и самодиагностика средств микропроцессорной системы автоматики в режиме реального времени.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В рамках реализации проекта была выполнена замена автоматизированной системы пожаротушения, в том числе пожарных извещателей, звуковых и световых оповещателей, адресных пусковых устройств. Система пожаротушения интегрирована в АСУТП ЛПДС "Москаленки" для передачи сигналов о возможном возникновении возгорания в нефтенасосной, резервуарном парке, либо в закрытом распределительном устройстве.

Техническое перевооружение АСУТП ЛПДС "Москаленки" выполнено в целях обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности оборудования с применением новейших технологий в области автоматизации.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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