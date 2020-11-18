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18.11.2020 11:46
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал омича, затушившего сигарету о ребенка

Текст: Наталья Граф (Омск)

Мировой судья Ленинского округа города Омска обязал 45-летнего омича выплатить судебный штраф за избиение несовершеннолетних.

Как было установлено в суде, инцидент произошел 24 июля этого года около 21 часов вечера во дворе дома на улице Академика Павлова. Нетрезвый омич начал выгонять с детской площадки двух школьников.

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- Подозреваемый ударил одного из подростков по шее, а другому - 14-летнему мальчику причинил ожог 1-2 степени, затушив о щеку ребенка сигарету, - сообщает СК по Омской области.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ - "Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений".

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате уголовное дело было прекращено, а омичу в качестве наказания назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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