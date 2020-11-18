Суд оштрафовал омича, затушившего сигарету о ребенка

Мировой судья Ленинского округа города Омска обязал 45-летнего омича выплатить судебный штраф за избиение несовершеннолетних.

Как было установлено в суде, инцидент произошел 24 июля этого года около 21 часов вечера во дворе дома на улице Академика Павлова. Нетрезвый омич начал выгонять с детской площадки двух школьников.

- Подозреваемый ударил одного из подростков по шее, а другому - 14-летнему мальчику причинил ожог 1-2 степени, затушив о щеку ребенка сигарету, - сообщает СК по Омской области.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ - "Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений".

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате уголовное дело было прекращено, а омичу в качестве наказания назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.