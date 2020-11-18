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18.11.2020 13:14
Рубрика: Общество

Только онлайн

Вузы переходят на дистанционный формат обучения
Текст: Влaдимир Лeбедев (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 259(8313)
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге вузы города возвращаются к дистанционному формату обучения.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Петербургские вузы компенсируют студентам дорогу домой

Согласно приказу Минобрнауки РФ от 12 ноября 2020 года, подконтрольные министерству вузы Москвы и Санкт-Петербурга обязаны "обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года. В Санкт-Петербурге под действие приказа подпадают 17 высших учебных заведений.

Так, в Санкт-Петербургском политехническом университете приказ о переходе университета на особый режим работы уже подписан, меры действуют. Особый режим предполагает переход на дистанционное обучение, усиление входного контроля в общежитиях и корпусах и ограничение на проведение массовых мероприятий в стенах университета.

Часть вузов, не подпадающих под действие приказа, остаются на смешанном обучении. Такой формат предполагает проведение лекций в дистанционном формате, а семинаров и лабораторных работ - в очном. В смешанном формате работает и главный университет города - СПбГУ.

Под действие приказа подпадают 17 высших учебных заведений

При этом большинство вузов предоставляют студенту возможность перейти на полностью дистанционный формат обучения, если в этом есть необходимость. Чтобы у иногородних студентов была возможность купить билеты до дома и учиться там, часть университетов также выплачивают учащимся материальную помощь. Несмотря на это, многие студенты предпочитают оставаться в Петербурге. Сейчас общежития петербургских университетов заполнены на 65 процентов, тогда как во время весеннего локдауна эта цифра составляла 25 процентов.

Председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов отмечает, что возвращение вузов на дистанционный формат обучения не окажет сильного влияния на качество образования:

- Вузы в сложнейшей ситуации сделали все возможное, чтобы образовательный процесс не только состоялся, но и качественно проводился. Никто не снимает с нас ответственность за подготовку качественных специалистов. Кроме того, у студентов была возможность проучиться первые два с половиной месяца этого года очно. Это очень важно, особенно для первокурсников. Ребята получили возможность влиться в коллектив и прочувствовать атмосферу образовательного процесса. Это очень важно с точки зрения психологии.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Андрей Максимов считает, что результат обучения во многом зависит от самодисциплины студентов и их желания учиться:

- Нужно иметь самодисциплину, чтобы общаться с преподавателем дистанционно. Все мы были студентами. Можно, конечно, поставить красивую картинку на заставку и ничего не делать, но это уже выбор каждого обучающегося. Не будем забывать, что студенту весело от сессии до сессии. Молодость идет, и это лучшая пора, и то, что современная молодежь оказалась в такой сложной ситуации, влияет на нее. Студенты меняются - они взрослеют раньше, - уверен эксперт.

В основе всего сейчас лежит здоровье студентов и преподавателей. На основе этого и будет строиться образовательный процесс.

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