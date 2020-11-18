Под Калининградом на въехавшего в толпу водителя завели уголовное дело

Против 79-летнего водителя, который перепутал педали и въехал в толпу людей в поселке под Калининградом, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщается на официальной странице областной прокуратуры в Instagram. Прокурор Зеленоградского района провел совещание в районном отделе МВД после проверки обстоятельств наезда на граждан в Холмогоровке. По его указанию принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ по факту ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью 5 лиц.

ЧП произошло 17 ноября около 16 часов после общественных слушаний, на которые местные граждане собрались для обсуждения изменений в генплан округа. Один из участников слушаний сел за руль своего кроссовера и протаранил группу других участников.

По данным полиции, пожилой водитель перепутал педали. В результате восемь человек получили травмы разной степени тяжести, все госпитализированы.