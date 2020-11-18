В Петербурге решили запретить продажу "веселящего газа" детям

Парламент Петербурга в первом чтении одобрил законопроект, который запрещает продажу закиси азота, известного как "веселящий газ" детям и подросткам. Об этом сообщили в аппарате инициатора законопроекта депутата Дениса Четырбока.

Парламентарии предлагают ввести штрафы за продажу детям шариков с закисью азота. Для физлиц сумма составит от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица, например, продавцы торговых точек, должны будут заплатить до 20 тысяч рублей. Для юрлиц законопроект предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

Закись азота используется в медицине. Эту отрасль законопроект не коснется.

В Петербурге с "веселящим газом" сложилась тревожная ситуация. Шарики с закисью азота продаются во многих барах. В городе бывали случаи, когда люди, под воздействием закиси азота совершали преступления и устраивали ДТП. Поэтому парламентарии Петербурга пытаются ввести запрет на продажу закиси азота по крайней мере детям. Но инициатива депутатов идет дальше: они выступают за полный запрет на продажу закиси азота в немедицинских организациях по всей стране, в том числе и взрослым.