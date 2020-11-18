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18.11.2020 23:24
Рубрика: Общество

В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге с 23 ноября вводятся новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Они коснутся торговых центров, спортивных мероприятий и работы учреждений культуры, сообщает администрация Петербурга.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В частности, с 23 ноября спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Отдельные ограничения коснутся катков. На одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров ледовой зоны.

На массовых катаниях не должно быть более 30 человек одновременно.

Кроме того, будет запрещено одновременное катание спортсменов, проходях подготовку, и всех остальных посетителей катков. На открытых катках закроют раздевалки.

В релизе администрации города отмечается, что профессиональные спортивные клубы будут работать в обычном режиме.

В торговых центрах закроют все точки общественного питания. Все остальные рестораны и кафе будут работать в обычном режиме, однако требования к детским комнатам в заведениях общепита будут ужесточены.

Кроме того, если сейчас в учреждениях культуры максимальная возможная заполняемость залов составляет 50 процентов, то с 1 декабря она должна быть не более четверти. Исключения городские власти готовы сделать для мероприятий, на которые на сегодняшний день уже выкуплено большое количество билетов.

В Петербурге в последние два дня фиксируется боьше двух тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Так, 18 ноября в городе было выявлено 2215 новых заболевших COVID-19.

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