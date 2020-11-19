Постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 ноября 2020 года № 935 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления дополнить словами "при условии запрета на использование игрового, спортивного и иного оборудования, в отношении которого невозможно обеспечить проведение дезинфекции после каждого использования".
1.2. Абзацы второй и третий пункта 2.1.17 постановления заменить абзацами следующего содержания:
"Деятельность предприятий общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания.
Деятельность не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания в указанное время.
Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в абзаце третьем настоящего пункта, не распространяется:".
1.3. Дополнить постановление пунктами 2.1.20 и 2.1.21 следующего содержания:
"2.1.20. Доступ зрителей на спортивные мероприятия и их посещение гражданами, если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2.1.21. Работу ледовых катков, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, и их посещение гражданами".
1.4. Абзац восьмой пункта 2-5.23 постановления заменить абзацами следующего содержания:
"обеспечения по 30.11.2020 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия (за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.1.20 постановления), если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
обеспечения с 01.12.2020 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 25 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия (за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.1.20 постановления), если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".
1.5. Дополнить пункт 2-5.23 постановления абзацем следующего содержания:
"Действие абзаца девятого настоящего пункта не распространяется на мероприятия, билеты на посещение которых реализованы не позднее 18.11.2020 организацией (индивидуальным предпринимателем) в количестве, превышающем 25 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".
1.6. Дополнить постановление пунктом 2-5.25 следующего содержания:
"2-5.25. Организовать допуск посетителей на ледовые катки (за исключением ледовых катков, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров) при условии соблюдения следующих требований:
2-5.25.1. Для открытых ледовых катков:
обеспечения нахождения в зоне для катания не более 1 человека на 10 кв. м площади зоны для катания;
закрытия раздевалок.
2-5.25.2. Для крытых ледовых катков:
недопущения одновременного массового катания посетителей в количестве более 30 человек;
обеспечения нахождения в зоне для катания не более 1 человека на 10 кв. м площади зоны для катания;
недопущения одновременного нахождения в зоне для катания граждан, проходящих спортивную подготовку (их тренерского состава), и иных посетителей.
Требования, предусмотренные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не распространяются на осуществление спортивной подготовки.
Действие пунктов 2-5.25 и 2-5.25.1 постановления, а также настоящего пункта не распространяется на деятельность профессиональных спортивных клубов".
1.7. Абзац седьмой пункта 2-37 постановления заменить абзацами следующего содержания:
"обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов;
обеспечения недопущения работы ледовых катков".
1.8. Пункт 8-4 постановления исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.3, 1.6 и 1.7, вступающих в силу с 23.11.2020.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
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