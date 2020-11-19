Постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 ноября 2020 года № 935 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления дополнить словами "при условии запрета на использование игрового, спортивного и иного оборудования, в отношении которого невозможно обеспечить проведение дезинфекции после каждого использования".

1.2. Абзацы второй и третий пункта 2.1.17 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"Деятельность предприятий общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания.

Деятельность не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания в указанное время.

Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в абзаце третьем настоящего пункта, не распространяется:".

1.3. Дополнить постановление пунктами 2.1.20 и 2.1.21 следующего содержания:

"2.1.20. Доступ зрителей на спортивные мероприятия и их посещение гражданами, если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.1.21. Работу ледовых катков, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, и их посещение гражданами".

1.4. Абзац восьмой пункта 2-5.23 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"обеспечения по 30.11.2020 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия (за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.1.20 постановления), если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечения с 01.12.2020 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 25 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия (за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.1.20 постановления), если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

1.5. Дополнить пункт 2-5.23 постановления абзацем следующего содержания:

"Действие абзаца девятого настоящего пункта не распространяется на мероприятия, билеты на посещение которых реализованы не позднее 18.11.2020 организацией (индивидуальным предпринимателем) в количестве, превышающем 25 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.6. Дополнить постановление пунктом 2-5.25 следующего содержания:

"2-5.25. Организовать допуск посетителей на ледовые катки (за исключением ледовых катков, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров) при условии соблюдения следующих требований:

2-5.25.1. Для открытых ледовых катков:

обеспечения нахождения в зоне для катания не более 1 человека на 10 кв. м площади зоны для катания;

закрытия раздевалок.

2-5.25.2. Для крытых ледовых катков:

недопущения одновременного массового катания посетителей в количестве более 30 человек;

обеспечения нахождения в зоне для катания не более 1 человека на 10 кв. м площади зоны для катания;

недопущения одновременного нахождения в зоне для катания граждан, проходящих спортивную подготовку (их тренерского состава), и иных посетителей.

Требования, предусмотренные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не распространяются на осуществление спортивной подготовки.

Действие пунктов 2-5.25 и 2-5.25.1 постановления, а также настоящего пункта не распространяется на деятельность профессиональных спортивных клубов".

1.7. Абзац седьмой пункта 2-37 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов;

обеспечения недопущения работы ледовых катков".

1.8. Пункт 8-4 постановления исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.3, 1.6 и 1.7, вступающих в силу с 23.11.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







