19 ноября юбилей отмечает наша землячка Светлана Шишкова-Шипунова - известному журналисту, писателю и литературному критику исполняется 70 лет. В свое время она была редактором ведущих краевых газет - "Комсомолец Кубани" и "Советская Кубань", а последнюю четверть века активно занимается литературой.

Светлана Шишкова-Шипунова: Я всегда пишу о том, что меня интересует и волнует больше всего в данный момент. Фото: Из архива Светланы Шишковой-Шипуновой

Мы следим за творчеством талантливой коллеги давно и стараемся знакомить с ним читателей "РГ". Поэтому, когда узнали, что в канун юбилея в московском издательстве "Вече" вышла ее четырнадцатая по счету книга, тут же отправились на встречу с автором. Светлана назвала свою новую книгу "Каманы, или Путешествие в Страну души".

У тебя что ни год, то новая книга, и всегда на совершенно новую, неожиданную тему. Взять хотя бы две предыдущие. "Люди заката" о том, легко ли быть старым. А "Голос и душа" - о Дмитрии Хворостовском. Нынешняя - про Абхазию.

Светлана Шишкова-Шипунова: Просто я всегда пишу о том, что меня интересует и волнует больше всего в данный момент. Самую первую свою книгу - роман о журналистах "Дураки и умники" - я написала потому, что болезненно переживала уход из любимой профессии (а он был вынужденным и определился семейными и политическими обстоятельствами). Когда умерли мои родители, я очень сильно горевала, все время вспоминала свое детство в родительском доме, так и появились "Маленькие семейные истории", вошедшие потом в сборник "Дети солнца". В романе "Генеральша и ее куклы" отразился, как я сейчас понимаю, кризис среднего возраста. Мне кажется, сегодня я бы уже не стала писать об этом. Когда родилась и стала подрастать моя первая внучка, сочинила для нее книжку "Новые приключения Алисы" - переложение на современный лад семи классических детских сказок. А самая большая моя книга (400 страниц в формате энциклопедии) "Олимпийское наследие Сочи" - это вообще научно-популярное издание.

Но какой из жанров тебе ближе? Ведь кажется, ты попробовала себя практически во всех.

Светлана Шишкова-Шипунова: Это правда. Но постепенно вернулась к тому, от чего в свое время ушла - к документальному изложению, которое ближе к журналистике, чем к литературе. Последние четыре мои книги, начиная с вышедшей в 2015-м и переизданной в 2016-м "Десять правителей Кубани от Медунова до Ткачева", написаны в жанре документального исследования. Таковы и "Люди заката" - анализ социальных и нравственных проблем старения человека. Опять же: почему я за это взялась? Да просто потому, что сама достигла "возраста заката". В этом же жанре написана и книга "Дмитрий Хворостовский: голос и душа". Она родилась из большой любви к этому уникальному певцу и большого потрясения от его трагической смерти. Это не просто биография великого оперного певца, а исследование его жизненного и творческого успеха. В 2019 году она вышла в финал национального конкурса "Книга года".

Ну а последняя моя работа - "Каманы, или Путешествие в страну души" - вовсе для меня необычная, сочетающая в себе жанры путешествия, биографии и исторического исследования.

Расшифруй, пожалуйста, что за "Каманы" такие?

Светлана Шишкова-Шипунова: Каманы - это маленькое селение в горах Абхазии, полностью уничтоженное грузино-абхазской войной 1992-1993 года. Там на холме сохранился мужской православный монастырь Св. Иоанна Златоуста. У него древняя и загадочная история. По преданию, в IV веке здесь совершил мученический подвиг святой Василиск Каманский, а в V веке окончил свои дни и был погребен один из трех великих учителей Церкви святитель Иоанн Златоуст. Именно в этом месте в IX веке случилось третье обретенье честной главы Иоанна Крестителя. Когда я обо всем этом узнала, честно говоря, не поверила. Стала изучать различные источники. Дело в том, что существовали еще и другие Каманы - Понтийские, на территории древней Византии. Разбираться в многочисленных и противоречащих друг другу версиях было очень интересно. В конце концов у меня родилась и своя версия, которую и рискнула предложить читателям.

"Постепенно вернулась к тому, от чего в свое время ушла - к документальному изложению, которое ближе к журналистике, чем к литературе"

Но книга не только об истории. Параллельно рассказывается о сегодняшней жизни Каманского монастыря, непростой судьбе его настоятеля, игумена Игнатия, и трудном существовании Абхазской православной церкви, отделившейся в свое время от Грузинской митрополии и вот уже 30 лет остающейся непризнанной в православном мире.

Насколько мне известно, половину тиража ты отправляешь в Абхазию, что и понятно. А будет ли книга интересна российскому читателю?

Светлана Шишкова-Шипунова: Посмотрим. Я думаю, она будет интересна тем, кто любит чтение, заставляющее думать, разгадывать вместе с автором тайны истории, узнавать что-то новое, неизвестное. Первые отзывы на книгу я получила именно от таких читателей. Некоторые из них говорят, что и сами захотели побывать в Каманах, посмотреть на все своими глазами.

Практически все твои предыдущие книги оказались настолько востребованы, что пришлось выпускать дополнительные тиражи, что в наше время явление нечастое. Но ты ведь не только успешный писатель, но и не менее успешная мама, а еще счастливая бабушка шестерых внуков, живущих с тобой под одной крышей. Как они поживают?

Светлана Шишкова-Шипунова: Слава Богу, все хорошо. Старшая внучка Алиса в этом году окончила с золотой медалью школу (между прочим, сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе и по русскому языку, стала единственной 200-балльницей в Сочи), успешно поступила на факультет журналистики МГУ, который и я в свое время окончила. Старшему из мальчиков Георгию - 12 лет, и он второй год учится в Краснодарском президентском кадетском училище. Можно сказать, пошел по стопам моего мужа Алексея Николаевича Шишкова, который в юности окончил Кавказское суворовское военное училище, а в последние годы своей жизни возглавлял общероссийскую организацию и международную ассоциацию "Кадетское братство". Гоша поступил в училище уже после смерти дедушки Леши, но тот был бы очень рад этому.

Еще одна внучка, Милена, учится в восьмом классе гимназии. В этом году пошли в первый класс наши двойняшки - Анечка и Алеша, а самой младшей, Сонечке, через месяц будет пять лет. Я сейчас записываю ее высказывания, очень забавные, и подумываю о том, чтобы следующую свою книгу посвятить детям. Будет что-то вроде "Записок многодетной бабушки".

Ну что ж, будем ждать новой книги. А пока от имени читателей "РГ" поздравляю тебя с юбилеем и желаю никогда не терять интереса к жизни и творчеству!

Тест на власть

Оказывается, власть на Кубани менялась в соответствии с определенным алгоритмом и закономерностями, а в биографиях руководителей края прослеживаются удивительные параллели. Их и обнаружила Светлана Шишкова-Шипунова, сравнив годы и десятилетия, эпохи и судьбы с 1937 года, то есть с момента образования Краснодарского края, по сегодняшний день. За это время в его руководстве сменилось 20 человек, десятерых из которых автор знала лично. Они и стали героями ее книги "Десять правителей Кубани: от Медунова до Ткачева", вышедшей в июне 2015 года в одном из краснодарских издательств. А в марте 2016-го свет увидело второе, дополненное издание.

Справка "РГ"

Светлана Евгеньевна Шишкова-Шипунова родилась в 1950 году в Куйбышеве. Выросла в Краснодаре. Училась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ и Академию общественных наук по специальности "политология". В 1980-е годы работала главным редактором краевых газет "Комсомолец Кубани" и "Советская Кубань", собкором газеты "Советская Россия" по Краснодарскому краю, в аппарате Краснодарского крайкома КПСС. Избиралась народным депутатом Краснодарского краевого совета (1990-1993 годы). Заслуженный работник культуры РФ. С 1994-го живет в Сочи. Автор полутора десятка книг, выпущенных в Москве и Краснодаре. Печаталась в журналах "Знамя", "Москва", "Дружба народов", "Наш современник", "Берег" (Франция). Лауреат премии журнала "Знамя" за 2007 год в области литературной критики. Финалист национального конкурса "Книга года - 2019".