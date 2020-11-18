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18.11.2020 11:00
Рубрика: Власть

Назначен глава министерства промышленной политики Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства промышленной политики РК Фото: Пресс-служба министерства промышленной политики РК
Фото: Пресс-служба министерства промышленной политики РК

Глава РК Сергей Аксенов назначил министром промышленной политики Крыма Александра Трянова. Соответствующий указ опубликован на официальной портале Совета министров республики.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым
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С конца сентября 35-летний Трянов, который с сентября 2016 года по октябрь 2019-го руководил администрацией Бахчисарая, был исполняющим обязанности главы крымского минпрома. У него также есть опыт работы в спецслужбах. Как сообщалось ранее, Трянов окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы", а в 2011 году - академию ФСБ.

Кроме того, глава Крыма назначил вице-премьером правительства республики Михаила Назарова, чью кандидатуру до этого согласовал Госсовет РК. Согласно размещенному на сайте совмина указу, он вступит в должность 19 ноября. В 2014-2019 годах Назаров возглавлял Главное следственное управление СК РФ по Республике Крыму.

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