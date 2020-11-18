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18.11.2020 09:46
Рубрика: Происшествия

В Ейске полностью восстановлено газоснабжение жилых домов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край )

Специалисты аварийных служб кубанского приморского города Ейск полностью восстановили газо- и теплоснабжение 530 домов с населением более 50 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Как ранее писала "РГ", накануне вечером появилась информация о повреждении трубы магистрального газопровода в городе Ейске, без газа остались свыше 80 тысяч человек.

"Сварочные работы на магистральном газопроводе в Ейском районе завершены, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В шесть утра газ и тепло поданы во все многоквартирные дома и 67 социально значимых объектов, в том числе запитаны 43 котельные. Продолжаются работы по подключению частного сектора".

Оповещение жителей проводится через телефоны горячей линии диспетчерских служб, управляющие компании и интернет-ресурсов. Также задействовали автомобили с громкоговорителями.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлекли 129 человек и 23 единицы специальной техники. Сейчас на месте происшествия продолжает дежурить оперативный штаб.

Кстати

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в круглосуточном режиме в Ейске работает "горячая линия" по вопросам адресного подключения домов и квартир: по мобильному телефону 104 или городскому 2-36-00.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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