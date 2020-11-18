В Крыму спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в декабре

К середине декабря в Крыму ожидают сезонный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее данным, рост числа заболевших COVID-19 в Крыму фиксируют с августа и связывают это с массовым нарушением масочного режима в общественных местах.

- В итоге к октябрю мы получили значительный рост заболеваемости, - констатировала Пеньковская. - И с октября разрешили лечиться на дому людям с легкой формой течения болезни.

Сейчас, согласно данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 по суточному коэффициенту в Крыму самый высокий в ЮФО. В августе этот показатель составлял 1,46, в сентябре - 3,03, в октябре - 5,13, в начале ноября - 10,57. На минувшей неделе Крым установил антирекорд смертности от коронавирусной инфекции. За неделю скончались 42 человека.

- Как и любое сезонное респираторное вирусное заболевание, новая коронавирусная инфекция имеет свою сезонность, - уточнила Наталья Пеньковская. - По прогнозам, в середине декабря в Крыму начнется стремительный подъем заболеваемости.

В этой связи на полуострове вводятся новые ограничения в работе заведений общественного питания. На период новогодних каникул с 20 декабря по 15 января в республике запретят работу общепита с 22.00 до 8.00. Разрешена будет работа только на вынос. Кроме того, на этот период вводится строгий запрет на все банкеты, торжества, корпоративы, фуршеты в закрытых помещениях. 85 процентов всех заболевших до этого были на каких-то мероприятиях в общепите.

В общей сложности количество заболевших COVID-19 в Крыму приближается к 13 тысячам. Умерли 218 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 62 пациента.