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18.11.2020 10:55
Рубрика: Общество

В Крыму спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в декабре

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

К середине декабря в Крыму ожидают сезонный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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По ее данным, рост числа заболевших COVID-19 в Крыму фиксируют с августа и связывают это с массовым нарушением масочного режима в общественных местах.

- В итоге к октябрю мы получили значительный рост заболеваемости, - констатировала Пеньковская. - И с октября разрешили лечиться на дому людям с легкой формой течения болезни.

Сейчас, согласно данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 по суточному коэффициенту в Крыму самый высокий в ЮФО. В августе этот показатель составлял 1,46, в сентябре - 3,03, в октябре - 5,13, в начале ноября - 10,57. На минувшей неделе Крым установил антирекорд смертности от коронавирусной инфекции. За неделю скончались 42 человека.

- Как и любое сезонное респираторное вирусное заболевание, новая коронавирусная инфекция имеет свою сезонность, - уточнила Наталья Пеньковская. - По прогнозам, в середине декабря в Крыму начнется стремительный подъем заболеваемости.

В этой связи на полуострове вводятся новые ограничения в работе заведений общественного питания. На период новогодних каникул с 20 декабря по 15 января в республике запретят работу общепита с 22.00 до 8.00. Разрешена будет работа только на вынос. Кроме того, на этот период вводится строгий запрет на все банкеты, торжества, корпоративы, фуршеты в закрытых помещениях. 85 процентов всех заболевших до этого были на каких-то мероприятиях в общепите.

В общей сложности количество заболевших COVID-19 в Крыму приближается к 13 тысячам. Умерли 218 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 62 пациента.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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