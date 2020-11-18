В Крыму запретили новогодние елки на площадях и в домах культуры

Помимо запрета новогодних корпоративов и ограничения работы всех заведений общепита с 22 часов вечера до 8 часов утра муниципалитетам предписано отменить все массовые новогодние праздники на городских и сельских площадях. В частности, отменяются все культурно-массовые мероприятия и "новогодние елки" в домах культуры, театрах, торгово-развлекательных и спорткомплексах. По выходным и праздничным дням с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 будут закрыты развлекательные центры и другие развлекательные заведения, в том числе и детские.

Ограничения вводятся и для работы учреждений культуры. Театры, кинотеатры и цирки смогут проводить спектакли и представления при условии заполнения не более 30 процентов мест в зрительных залах. Экскурсии в музеях будут проводить для групп до 10 человек - из расчета не менее пяти квадратных метров на одного экскурсанта. При этом объекты показа обяжут обеспечить социальное дистанцирование и дезинфекционные мероприятия и применение аудиогидов.

Напомним, ранее на заседании оперштаба было заявлено о запрете с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 всех банкетов, свадеб, корпоративов, концертов, в том числе на территории гостиниц, отелей, санаториев. Они продолжат принимать туристов, соблюдая все санитарные меры.

Также с 20 декабря по 15 января запрещены с 22 до 8 часов запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе работающих на площадках ресторанов и кафе. Возможна будет только работа на вынос и доставка заказов.

- Решение об ограничениях принято заблаговременно, - акцентировал внимание министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - У отрасли будет более месяца, чтоб подготовиться к изменениям в работе, и этого более чем достаточно. Главное сегодня - безопасность жителей и гостей Крыма. И это необходимая мера, чтоб не допустить появления новых очагов коронавируса.

Сегодня в Крыму принимают отдыхающих 367 средств размещения, из них 71 санаторий.