Указ главы Республики Крым от 18 ноября 2020 года № 353-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений от 12 ноября 2020 года № 82-00-02/19177-20-20 Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
"3-2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционную форму работы.";
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:
6-1.1. оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения;
6-1.2. в период: с 22:00 до 08:00:
- оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций);
- работу ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Указанное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры;
6-1.3. организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий ("Новогодних елок" и пр.) на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования и др., за исключением организации таких мероприятий на территории внутригрупповых ячеек дошкольных образовательных организаций;
6-1.4. работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских.";
дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:
"6-2. В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи билетов до 30 % от общего количества посадочных мест;
- оказывать экскурсионные услуги в музеях при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого объекта (зала) не менее чем 5 кв. м на 1 экскурсанта); обеспечить применение передающих устройств (аудиогидов и т.п.), соблюдение социального дистанцирования в группах, обязательное проведение дезинфекционных мероприятий.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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