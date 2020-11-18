Указ главы Республики Крым от 18 ноября 2020 года № 353-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений от 12 ноября 2020 года № 82-00-02/19177-20-20 Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

"3-2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционную форму работы.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:

6-1.1. оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения;

6-1.2. в период: с 22:00 до 08:00:

- оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций);

- работу ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Указанное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры;

6-1.3. организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий ("Новогодних елок" и пр.) на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования и др., за исключением организации таких мероприятий на территории внутригрупповых ячеек дошкольных образовательных организаций;

6-1.4. работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских.";

дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

"6-2. В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи билетов до 30 % от общего количества посадочных мест;

- оказывать экскурсионные услуги в музеях при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого объекта (зала) не менее чем 5 кв. м на 1 экскурсанта); обеспечить применение передающих устройств (аудиогидов и т.п.), соблюдение социального дистанцирования в группах, обязательное проведение дезинфекционных мероприятий.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







