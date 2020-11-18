В Крыму пожилых работников рекомендовали перевести на удаленку

Глава РК Сергей Аксенов внес в мартовский указ о введении режима повышенной готовности рекомендацию о переводе работников 65 и более лет на дистанционный режим труда.

Рекомендация адресована руководителям предприятий организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям. Эта мера призвана не допустить распространение новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, из числа скончавшихся за минувшую неделю в республике пациентов с COVID-19 72 процента - крымчане старше 65 лет.

Ранее глава Крыма продлил до особого распоряжения запрет на посещение всех стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей - медицинских организаций, домов ребенка, детских домов, интернатов и других аналогичных организаций - как государственных (подведомственных минздраву и министерству соцзащиты республики), так и частных.

Также сегодняшним указом Сергея Аксенова в Крыму с 20 декабря по 15 ноября запрещены новогодние корпоративы, массовые новогодние гуляния на городских площадях и в домах культуры. А заведения общепита будут закрываться в 22 часа.

В последние сутки в Крыму выявлено 211 случаев коронавируса, также четыре инфицированных человека скончались. Сейчас в республике на амбулаторном лечении находятся 2756 человек, на стационарном - 2515, в обсерваторах - 30.