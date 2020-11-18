В Симферополе передумали сокращать время подачи воды

Тестовые испытания новых графиков подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах не позволили достичь дополнительной экономии воды, поэтому ресурс будет подаваться по-прежнему шесть часов в сутки,три часа утром и три часа вечером. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

- По результатам подачи воды во вторник по два часа утром вечером и в среду утром мы пришли к выводу, что экономии поднятия воды с водохранилищ не произошло, - рассказал Баженов. - Поэтому с 15 часов сегодняшнего дня все системы водоснабжения города вернулись в прежнее положение подачи воды - три часа утром и три часа вечером.

Напомним, наполняемость водохранилищ Симферополя сейчас - всего от восьми до 14 процентов от проектного объема. Из 120 тысяч кубометров, что сейчас около 60 подается в столицу Крыма из подземных артезианских источников. Постепенно этот уровень будет доведен до 80 тысяч кубометров в сутки. По словам директора по производству ГУП "Вода Крыма" Игоря Даниловича, правительство РФ выделило дополнительно 650 миллионов рублей на эти цели.

- Дополнительно в систему водоснабжения Симферополя будет подключено еще 16 скважин, - заверил Данилович. - Это две скважины на Ивановском водозаборе, две на Чеботарском, две на Вилинском. А остальные - на Бештерек-Зуйском водозаборе. Чистая артезианская вода с этих источников напрямую пойдет потребителям.