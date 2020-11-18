В Екатеринбурге открылся 5-й ежегодный фестиваль "Денис Мацуев представляет...". Впервые он оказался осенним, но сохранились неизменными идея - поиск и поддержка юных талантов - и каноническая форма - совместный концерт маэстро и одаренных детей, сольная программа пианиста и джазовый вечер Дениса Мацуева в кругу друзей.

Первый концерт фестиваля начался не с музыки: Мацуев вручил сертификаты на покупку новых концертных роялей Уральской специальной музыкальной школе (колледжу). Это тоже стало традицией фестиваля: рояли, подаренные в прошлом году, уже осваивают ученики музыкальных школ небольших уральских городов Верхотурья, Алапаевска и Заречного. А потом на сцене вместе с маэстро и Уральским молодежным симфоническим оркестром выступали юные музыканты - новые стипендиаты и дипломанты Благотворительного фонда "Новые имена".

- Это поколение, которое невозможно перехвалить, - говорит Денис Мацуев. - Они рациональные, в хорошем смысле слова. Они знают, что им нужно и позаниматься на инструменте, и почитать книгу, и сходить в театр, в кино, и позаниматься спортом. Они владеют несколькими иностранными языками. Я иногда просто в шоке от этого поколения 12-,13-,14-летних. Мой роман с Екатеринбургом длится уже 20 лет, и каждый приезд в этот город для меня - новый любовный поворот. Здесь удивительная, одна из самых понимающих в стране публика, потрясающие традиции.

Пианист представит сольную программу к 250-летию Бетховена и джазовый вечер, в котором вместе со знаменитостями участвуют юные музыканты.

Все три вечера в зале филармонии аншлаг.