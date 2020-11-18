Россиян предупредили о волне мошенничества перед "черной пятницей"

В преддверии "черной пятницы", которая в этом году пройдет 27 ноября, активизировались мошенники. Они пытаются обмануть россиян под предлогом выгодных акций и предложений от крупных банков и ритейлеров.

"Увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту - в ход идут всевозможные уловки. Часто предлагают оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода", - цитирует РИА Новости старшего преподавателя департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталию Пшеничникову.

Эксперты советуют не соглашаться тут же на поступающие предложения, а перепроверить информацию. Если речь идет о банковском предложении, то стоит набрать официальный номер финансового учреждения и уточнить, проводится ли сейчас акция, о которой вам рассказали.

Ранее эксперт Банка России рассказал, что в случае телефонного звонка от мошенников, представившихся работниками банка, лучше всего не разговаривать с ними и не давать утвердительных ответов. Ваше "да" нужно злоумышленникам для обмана банковских автоматизированных систем с голосовым интерфейсом. Специалисты также напоминают о том, что нельзя по телефону диктовать личные данные своих банковских карт и особенно CVC-код.