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18.11.2020 14:07
Рубрика: Экономика

Счетная палата прокомментировала задержание Михаила Меня

Текст: Игорь Зубков

Предъявленные аудитору Счетной палаты Михаилу Меню обвинения относятся к периоду его работы в Ивановской области в 2011 году, обращает внимание СП.

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"Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

Михаил Мень был назначен аудитором Счетной палаты в 2018 году, до этого он возглавлял Минстрой, а в период, к которому относятся претензии правоохранителей, был губернатором Ивановской области.

В среду Совет Федерации санкционировал представление генпрокурора РФ о привлечении Михаила Меня в качестве обвиняемого в растрате, его задержании, применении к нему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Экономика

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