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18.11.2020 10:09
Рубрика: Легковые авто

Седан Honda Civic сменил поколение, но продаваться пока не будет

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Компания Honda представила прототип новой, одиннадцатой генерации Civic. Модель носит статус прототипа и скрывает салон за чёрными стёклами, но хорошо, что интерьер продемонстрировали хотя бы на фото.

Фото: Пресс-служба Honda.
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Honda Civic седан получил другой кузов, который визуально воспринимается легче и не вызывает ощущения перегруженности: прямые линии, длинный низкий капот, горизонтальные фонари.

В компании отметили, что обзорность стала лучше из-за изменённого наклона передних стоек, также улучшился вид в зеркала заднего вида, которые теперь крепятся на дверях.

В салоне - минимализм и простота. Заявлено, что новый Civic получит новые цифровую приборную панель и мультимедиа с 9-дюймовым Full HD экраном. Также модель оснастят новыми подушками безопасности и комплексом ассистентов Honda Sensing.

Выход нового Honda Civic запланирован на конец весны 2021 года. Вслед за седаном появятся хэтчбек, а также "заряженный" Civic Si и хот-хэтч Civic Type R.

В России семейство автомобилей Honda Civic не представлено.

Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.
#Honda