Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки

Банк составил рейтинг регионов, где количество горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов, уже проживающих в сельской местности. Рейтинг возглавила приграничная Калининградская область, где более 90% от всех заемщиков, получивших сельскую ипотеку, - горожане.

По данным банка, в Свердловской области количество горожан, оформивших кредит по программе сельской ипотеки, втрое превышает число клиентов из сельской местности. На втором и третьем местах российские столицы - Москва, Санкт-Петербург - и прилегающие к ним области. Программа не распространяется на покупку недвижимости в этих регионах. Однако столичные жители приобретают недвижимость в близлежащих областях. Здесь число заемщиков, проживающих в городе, более чем в 2,5 раза превышает количество сельских жителей, воспользовавшихся льготной ипотекой. Примерно такое же соотношение отмечается и в Смоленской области.

В первую десятку также вошли Ивановская, Ярославская, Тверская и Владимирская области с развитым сельским хозяйством, в том числе фермерским движением, и мягким климатом Восточно-Европейской равнины, а также Чеченская Республика с интенсивно растущим в последние годы агропромышленным сектором. В этих регионах 6 из 10 заемщиков сельской ипотеки проживают в городах.

Напомним, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что из-за ажиотажного спроса принято решение увеличить финансирование программы сельской ипотеки в 2021 году до 4,1 млрд рублей (в этом году - 1,5 млрд рублей). Вместе с тем, будут изменены параметры самой программы. "Есть и ограничения, чтобы граждане не покупали себе "дачи". Мы хотим обеспечить комфортным жильем тех, кто живет и работает в сельской местности", - рассказала Виктория Абрамченко.

Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.