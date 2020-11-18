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События года

Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки

Текст: Татьяна Карабут
Городские жители охотно оформляют льготную сельскую ипотеку, делают вывод специалисты Россельхозбанка по результатам проведенного исследования на основе собственной статистики. За 10 месяцев 2020 года Россельхозбанк выдал более 27 тыс. кредитов на приобретение недвижимости в рамках программы по льготной ставке 2,7% годовых на общую сумму 55 млрд рублей.

Банк составил рейтинг регионов, где количество горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов, уже проживающих в сельской местности. Рейтинг возглавила приграничная Калининградская область, где более 90% от всех заемщиков, получивших сельскую ипотеку, - горожане.

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По данным банка, в Свердловской области количество горожан, оформивших кредит по программе сельской ипотеки, втрое превышает число клиентов из сельской местности. На втором и третьем местах российские столицы - Москва, Санкт-Петербург - и прилегающие к ним области. Программа не распространяется на покупку недвижимости в этих регионах. Однако столичные жители приобретают недвижимость в близлежащих областях. Здесь число заемщиков, проживающих в городе, более чем в 2,5 раза превышает количество сельских жителей, воспользовавшихся льготной ипотекой. Примерно такое же соотношение отмечается и в Смоленской области.

В первую десятку также вошли Ивановская, Ярославская, Тверская и Владимирская области с развитым сельским хозяйством, в том числе фермерским движением, и мягким климатом Восточно-Европейской равнины, а также Чеченская Республика с интенсивно растущим в последние годы агропромышленным сектором. В этих регионах 6 из 10 заемщиков сельской ипотеки проживают в городах.

Напомним, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что из-за ажиотажного спроса принято решение увеличить финансирование программы сельской ипотеки в 2021 году до 4,1 млрд рублей (в этом году - 1,5 млрд рублей). Вместе с тем, будут изменены параметры самой программы. "Есть и ограничения, чтобы граждане не покупали себе "дачи". Мы хотим обеспечить комфортным жильем тех, кто живет и работает в сельской местности", - рассказала Виктория Абрамченко.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

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