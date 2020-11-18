Студенты МГУ будут через суд требовать снижения стоимости обучения

Комментируя информацию о возможном иске, в пресс-службе МГУ сообщили "РГ": начиная с марта 2020 года в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение предписаний и рекомендаций по нераспространению коронавируса, а с другой - на сохранение непрерывности и качества образовательного процесса.

- Необходимо напомнить об успешном опыте такой работы на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования "Университет без границ", - подчеркнули в вузе. - Говоря о возможных мерах соцподдержки студентов, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся по договорам, при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса.

Напомним, в приказе Минобрнауки от 11 ноября (о переходе на дистант до 6 февраля 2020 года для вузов Москвы и Санкт-Петербурга) отдельно говорится о мерах поддержки студентов-контрактников в период пандемии, например о компенсации затрат на проезд к месту жительства.

В то же время на прошедшем во вторник заседании Российского союза ректоров глава Минобрнауки Валерий Фальков отдельно отметил, что дистанционное обучение остается очным.

- Дистанционное обучение остается очным. Мы понимаем, что оно не может быть дешевле, - подчеркнул министр. - В обществе развернулся широкий дискурс о том, чтобы снизить стоимость обучения. Весомый аргумент в этом диалоге, который должны вести ректоры и вузовские команды - как раз меры соцподдержки, связанные с компенсацией за транспорт, с компенсацией за оборудование дополнительных рабочих мест в общежитиях. А ведь есть огромное количество мер, которые вузы прорабатывают сами, не афишируя, но поддерживая своих студентов.