В МГУ прокомментировали возможность подобного судебного разбирательства.
- Начиная с марта 2020 года в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение предписаний и рекомендаций по нераспространению коронавируса, а с другой - на сохранение непрерывности и качества образовательного процесса, - рассказали в пресс-службе университета. - Необходимо напомнить об успешном опыте такой работы на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования "Университет без границ".
Необходимо учитывать и то, что дистанционная форма является разновидностью очной формы образовательного процесса, подчеркнули в вузе.
В Минобрнауки тем временем сообщили, что вузы самостоятельно, без участия министерства, принимают решение о пересмотре размера платы за обучение для студентов-договорников.
Напомним, в приказе минобрнауки от 11 ноября (о переходе на дистант до 6 февраля 2021 года для вузов Москвы и Санкт-Петербурга) отдельно говорится о мерах соцподдержки студентов-контрактников в период пандемии, например, о компенсации затрат на проезд к месту жительства.
Министр Валерий Фальков отметил, что дистанционное обучение остается очным.
- Дистанционное обучение не может быть дешевле, - подчеркнул министр на недавнем заседании Российского союза ректоров. - В обществе развернулся широкий дискурс о том, чтобы снизить стоимость обучения. Весомый аргумент здесь - как раз меры соцподдержки: компенсация за транспорт, за оборудование дополнительных рабочих мест в общежитиях.