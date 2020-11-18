Дистанционное обучение может влететь вузам в копеечку. Студенты-контрактники МГУ им. Ломоносова готовы подать групповой иск с требованием снизить стоимость обучения на время пандемии. В иске, в частности, говорится, что, по ощущениям студентов, с весны 2020, когда все вузы перешли на удаленку, продуктивность обучения упала. Истцы рассчитывают на скидку минимум в 50 процентов.

В МГУ прокомментировали возможность подобного судебного разбирательства.

- Начиная с марта 2020 года в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение предписаний и рекомендаций по нераспространению коронавируса, а с другой - на сохранение непрерывности и качества образовательного процесса, - рассказали в пресс-службе университета. - Необходимо напомнить об успешном опыте такой работы на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования "Университет без границ".

Необходимо учитывать и то, что дистанционная форма является разновидностью очной формы образовательного процесса, подчеркнули в вузе.

В Минобрнауки тем временем сообщили, что вузы самостоятельно, без участия министерства, принимают решение о пересмотре размера платы за обучение для студентов-договорников.

Напомним, в приказе минобрнауки от 11 ноября (о переходе на дистант до 6 февраля 2021 года для вузов Москвы и Санкт-Петербурга) отдельно говорится о мерах соцподдержки студентов-контрактников в период пандемии, например, о компенсации затрат на проезд к месту жительства.

Министр Валерий Фальков отметил, что дистанционное обучение остается очным.

- Дистанционное обучение не может быть дешевле, - подчеркнул министр на недавнем заседании Российского союза ректоров. - В обществе развернулся широкий дискурс о том, чтобы снизить стоимость обучения. Весомый аргумент здесь - как раз меры соцподдержки: компенсация за транспорт, за оборудование дополнительных рабочих мест в общежитиях.