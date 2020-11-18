Tesla перестала принимать заказы на бюджетную Model 3

Tesla запретила своим дилерам принимать заказы на удешевленный вариант компактного электромобиля Model 3, который стоит 35 000 долларов.

Конфигурация, называемая software-limited Standard Plus ("Standard Plus с ограниченным программным обеспечением"), была доступна только в США и только при обращении непосредственно к дилеру. Издание Electrek уточняет, что запрет на продажу касается машин 2021 модельного года, а вариант 2020 года по-прежнему доступен.

У удешевленной Model 3 сложная история появления. Еще при презентации компактного электромобиля в июле 2017 года глава Tesla Илон Маск пообещал, что модель будет стоить в базовой комплектации 35 000 долларов (это очень невысокая цена для электромобиля).

Производство Model 3 стартовало в августе 2017-го, однако первыми в продажу поступили дорогие комплектации. Лишь в марте 2019-го вышло исполнение Standard Range за 35 000 долларов. Но уже в апреле 2019-го Tesla заменила Standard Range более дорогой Standard Plus, которая стоит 37 990 долларов.

При этом возможность заказать машину за 35 000 сохранилась, но под ней подразумевалась уже не Standard Range, а тот самый "Standard Plus с ограниченным программным обеспечением", при этом дисконт можно было получить только при заказе автомобиля в автосалоне. В онлайн-конфигураторе официального сайта такое исполнение вообще не представлено.

Удаление из гаммы Standard Range объяснялось оптимизацией производственной программы - мол, держать на конвейере базовую комплектацию Model 3 невыгодно с точки зрения технологического процесса. Теперь же получается, что пришедший ему на смену "Standard Plus с ограниченным программным обеспечением" также удален из гаммы.

Весьма вероятно, что Model 3 за 35 000 долларов навсегда ушла из каталога Tesla и американцы не смогут покупать эту машину дешевле 37 990 долларов.

Telsa Model 3 Standard Plus имеет один электромотор, приводящий в движение задние колеса, запас хода на одном заряде батареи у него составляет 418 км.