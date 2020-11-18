Уникальный советский вездеход "Арго" заметили в Москве

В Сети опубликовано видео с советским вездеходом "Арго". Уникальная модель, загруженная на эвакуатор, была замечена в Москве на Ярославском шоссе.

Выяснилось, что "Арго" участвовал в мероприятии "Поехали 2020. Вездеходер". Выставка проходила с 14 по 15 ноября 2020 года в московском ЦВК "Экспоцентр".

Вездеход был разработан специалистами Челябинского тракторного завода в 1960-е годы в рамках секретного проекта. Восьмиколёсный автомобиль так и остался нереализованным проектом. Он изготовлен в единственном экземпляре.

Кузов "Арго" состоит из двух герметичных частей, склёпанных из дюралевых панелей. Сам шарнирно-сочленённый механизм между ними замаскирован "жабрами". Передняя секция предназначена для водителя и пассажиров. В задней секции должны располагаться двигатель от ГАЗ-М20 "Победа" и гидронасос. Но до их установки дело так и не дошло. Фары заимствованы от "Волги", фонари от "Победы".

Особенностью "Арго" является гидростатическая трансмиссия. Она передаёт механическую энергию вращения от вала силового агрегата к колёсам без использования коробки передач и раздаточной коробки. Вместо этого применяется непосредственно рабочая жидкость, силу и направление потока которой регулирует гидронасос. При этом в каждом колесе для передвижения были вмонтированы гидромоторы.

"Арго" мог двигаться по твёрдому покрытию и преодолевать водные препятствия. Секции вездехода-амфибии способны менять взаимное положение вокруг вертикальной оси. Так достигается поворот. Движение на плаву обеспечивается вращением колёс.

Что касается названия, то его придумал владелец, который в своё время нашёл машину в старом гараже Челябинска.

Известно, что очередной владелец - автомобильный историк Владимир Киреев, купил "Арго" в 2014 году, а перевёз в Москву только в 2017 году.