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18.11.2020 20:36
Рубрика: В мире

В Германии приняли закон о карантинных мерах

Текст: Екатерина Забродина
В немецком бундестаге прошло заседание, на котором депутаты приняли новую версию закона "О защите от инфекций" - вокруг нее последние недели было сломано немало копий. За нашумевший законопроект, предложенный правящей коалицией консерваторов и социал-демократов, проголосовали 415 народных избранников, против - 236, 8 воздержались, отрапортовал по итогам президент бундестага Вольфганг Шойбле. Из оппозиции его поддержали только "Зеленые" - и то с большими сомнениями, а вот "Левые", свободные демократы и "Альтернатива для Германии" неожиданно оказались в одной лодке и дружно сказали "нет", передает Die Welt. Теперь документ отправился на утверждение в бундесрат - верхнюю законодательную палату.
Норвегия. Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN Норвегия. Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
Норвегия. Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
Фото: EPA
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Нынешняя сессия оказалась весьма скандальной - некоторых депутатов даже обвинили в попытках не пустить идейных противников в зал голосования, устроить агитацию в стенах парламента или мобилизовать уличный протест (как раз в это время берлинская полиция разгоняла ковид-диссидентов водометами в правительственном квартале).

Страсти по закону можно понять: впервые парламент ФРГ попытался подвести правовую базу под все те многочисленные ограничения, которые власти то вводят, то отменяют, то снова вводят с начала пандемии. Нередко гражданам или бизнесу удавалось оспорить их через суд, как это было с "запретом на ночевки", когда власти земель попытались надавить на отели и заставить их не селить постояльцев из "внутренних зон риска". Казалось бы, теперь этой чехарде должен быть положен конец. Но парадокс в том, что закон, призванный успокоить общество, расколол его еще больше. Одни увидели в нем долгожданные твердые рамки для действий исполнительной власти, а значит - залог демократии. Другие, наоборот, заподозрили наступление на личные свободы в виде легальной лазейки, с помощью которой теперь можно оправдать произвол чиновников.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Итак, о чем же речь в обновленном законе? Принципиальное новшество - парламент впервые наделяется правом объявлять "эпидемическую ситуацию" на базе глобальных рекомендаций ВОЗ или показателей стремительного распространения опасной инфекции в регионах ФРГ. Только это теперь может служить основанием для тех или иных ограничительных мер. Все они подробно прописаны в "карантинном каталоге": обязательный масочный режим, комендантский час, ограничения контактов, собраний и путешествий, закрытие учреждений и предприятий, запрет массовых мероприятий, вечеринок и даже богослужений. Подобные меры, которые теперь должны проходить процедуру утверждения через парламент (до сих пор их озвучивала канцлер Меркель по итогам совещаний с главами земель), можно вводить максимум на месяц, но и всякий раз продлевать при необходимости. Чтобы граждане понимали, что к чему, федеральное правительство обязано "регулярно отчитываться перед ними в устной форме о развитии ситуации с эпидемией в национальном масштабе".

Скептики настаивают, что положения закона сформулированы слишком расплывчато. Например, они ожидали увидеть в нем конкретные цифры новых заражений в семидневный срок, которые считались бы основанием для карантина. Однако авторы законопроекта их осторожно обошли. Да и сами меры были вписаны в последний момент "на скорую руку" под давлением оппозиции, отмечает Die Welt. А это значит, что впереди - новые споры, иски и протесты, заключает издание.

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