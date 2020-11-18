В Канаде появились знаки, предупреждающие о лижущих машины лосях

"Не позволяйте лосям лизать вашу машину!" - табло с таким призывом начали появляться в Канаде. И это не шутка: в некоторых районах лоси, облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой, и власти пытаются отучить их от этой привычки.

Зачем сохатые это делают? Конечно же, из-за соли. Лосиному организму обычно не хватает микроэлементов, и соль является для них чем-то вроде наркотика, ради которого животные готовы пойти на все. Сначала лоси слизывали соль с зимних дорог, потом поняли, что она обильно оседает на бамперах автомобилей.

Как рассказал журналистам сотрудник национального парка Альберта, рядом с которым впервые были замечены щиты с необычным призывом, случаи облизывания машин лосями впервые были зафиксированы еще несколько лет назад, и в последнее время стали слишком распространенным явлением.

Когда лоси выходят к автостоянкам, или ходят рядом с машинами в пробках, это может быть опасно как для них самих, так и для людей. Водителей при приближении животных просят не выходить из машины, и ни в коем случае не пытаться их отогнать. Рекомендуется или подать звуковой сигнал, или медленно уехать.