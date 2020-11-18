Видео: слон ограбил проезжавший мимо автобус

Взимать дань с водителей могут не только криминальные структуры и нечистые на руку правоохранители, но и представители местной фауны, достаточно милые, чтобы войти в контакт с доверчивыми автомобилистами, и при этом проворные, чтобы суметь скрыться с похищенной добычей.

Бич автотуристов в Юго-Восточной Азии это, конечно же, обезьяны, ворующие все, что плохо лежит, но на этом видео из Таиланда можно увидеть, как это делает взрослый слон - уверенно, хамовито, не давая ограбленным опомниться.

Остановил набитый пассажирами автобус в безлюдном месте, сунул хобот в окно, ухватил связку бананов и лишь после этого позволил транспорту двигаться дальше.

Судя по тому, как уверенно животное обшарило хоботом багаж, какую оплеуху отпустило заартачившемуся было водителю, это был не первый антиобщественный поступок ушастого уголовника. Скорее всего, это был слон-рецидивист, специализирующийся на хищении фруктов и сладостей.