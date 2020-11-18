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18.11.2020 13:30
Рубрика: Легковые авто

Впервые в истории Jeep Wrangler получил двигатель V8

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

FCA (FIAT-Chrysler) выпустил товарную версию внедорожника Jeep Wrangler с бензиновым мотором V8 под капотом, новая модификация носит обозначение Rubicon 392. Напомним, что в качестве шоу-кара ее представили летом нынешнего года, серийный автомобиль от прототипа не отличается.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Jeep Wrangler Rubicon 392 оснащен 6,4-литровым бензиновым "атмосферником" Chrysler Hemi V8, его мощность составляет 450-470 л.с., крутящий момент - 637 Нм. Двигатель сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей с отношением 2,72.

Ходовая часть также модернизирована относительно стандартного Wrangler - клиренс повышен на 5 см, подвеска имеет оригинальную геометрию, применены амортизаторы Fox, собственные верхние рычаги и особо эффективные тормоза (под возросшую снаряженную массу), спереди и сзади используются внедорожные мосты Dana 44, особо ценимые любителями off-road.

Rubicon 392 по умолчанию оснащается 33-дюймовыми шинами на 17-дюймовых дисках. Глубина преодолеваемого брода достигает 1 м. Машина также отличается прекрасными динамическими характеристиками на асфальте - с места до 100 км/ч она может разогнаться всего за 4,5 секунды.

Снаружи Rubicon 392 можно распознать не только по высокой посадке, но и по оригинальной крышке капота с дополнительным вентиляционным отверстием и фирменным значкам.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Продажи нового варианта Wrangler стартуют в первом квартале 2021 года, в США машина будет стоить от 60 000 долларов. Относительно других рынков информации нет.

Важный момент: Rubicon 392 будет доступен только с четырехдверным кузовом. Такое исполнение не предложат для двухдверки и пикапа Gladiator.

Фото: Пресс-служба Jeep.
#Jeep