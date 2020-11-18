Жирков проведет сотый матч за сборную России

Матч против команды Сербии станет для защитника сборной России Юрия Жиркова сотым в карьере.

37-летний футболист "Зенита" Юрий Жирков выйдет на матч Лиги наций против Сербии, который состоится в среду в 22:45, в стартовом составе. Для защитника эта встреча станет сотой в карьере в форме главной команды страны.

Жирков дебютировал за сборную более 15 лет назад - 9 февраля 2005 года. Тогда российская команда встречалась с Италией.

В истории сборной России Жирков стал всего пятым футболистом, которому удалось преодолеть отметку в 100 матчей. Абсолютный рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу - 127 матчей. У Виктора Онопко - 113 матчей. Всего на два матча меньше провел за команду Игорь Акинфеев. Идущий на четвертом месте по числу матчей Василий Березуцкий имеет в своем активе 101 матч.