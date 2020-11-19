Адвокат Трампа рассказал о признаках спланированных нарушений в ходе выборов

Нарушения на прошедших выборах американского президента не были отдельными случаями, они происходили по единому плану. Об этом заявил адвокат действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани.

"Когда мы начали расследование... очень быстро стало очевидно, что это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, - практически полностью одинаковые случаи, что для любого опытного следователя свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами, особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией", - рассказал Джулиани на пресс-конференции.

В частности, он выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению команды Трампа, было особенно много нарушений.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным подсчетам, победу одержал демократ Джо Байден, однако Трамп и его команда не признают поражения, заявляя, что результаты голосования были подтасованы.