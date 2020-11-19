Андрейченко призвал активно вовлекать белорусов в общенациональный диалог

Парламентарий убежден, что необходимо "вовлечь в этот процесс как можно больше белорусов, ведь именно таким образом каждый гражданин может сегодня оказать реальное влияние на принятие решений, имеющих принципиальное значение для будущего страны".

Давая оценку событиям, происходящим в последнее время в стране, спикер отметил, в частности, что "организаторы беспорядков активно толкают людей на все более радикальные, необдуманные действия. Их первоначальная ставка была сделана на раскол власти. Жесткое психологическое давление испытали представители многих государственных органов, в том числе и парламентарии. Но когда этот план не сработал, переключились на другие, не менее грязные методы ведения информационной войны", - констатировал он.

В этой связи Андрейченко обратил внимание, что не прекращаются и попытки внушить обществу мысль, что белорусская экономика с ее идеей социальной справедливости неэффективна. Хотя объективная информация говорит об обратном, заявил он.

Разумеется, уточнил спикер, ситуация в республике непростая, но контролируемая. В качестве примера он сослался на статистику текущего года. С июня, сообщил он, начал постепенно восстанавливаться ВВП, и за 10 месяцев уже составляет 98,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Сохраняется сбалансированность и во внешней торговле.

Кроме того, по словам парламентария, удалось "не только стабилизировать валютный рынок, но и обеспечить рост реальной заработной платы. И самое главное - предприятия продолжают работать стабильно. Все это как раз и доказывает способность отечественной экономики работать в сложных, порой непредсказуемых условиях".

Касаясь перспектив внешнеэкономических связей, спикер подтвердил, что РБ по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но при этом, подчеркнул он, "важно, чтобы они четко понимали: нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся. Мы готовы к конструктивному общению, если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран", - резюмировал белорусский парламентарий.