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19.11.2020 11:39
Рубрика: В мире

Австрия проведет массовые тесты на коронавирус в декабре

Текст: Александр Саможнев

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о проведении в ближайшее время массовых тестов на коронавирус. Мероприятие будет проводиться на бесплатной и добровольной основе. Ставится задача обеспечить спокойное празднование предстоящих праздников и создать условия для смягчения локдауна в 2021 году, сообщает газета Die Presse.

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По данным издания, первая серия тестов запланирована примерно на 6 декабря. Тестирование, прежде всего, пройдут 200 тысяч человек в основном из сферы образования и здравоохранения. В общей сложности желание участвовать в кампании тестирования уже заявили четыре миллиона граждан.

В организации общенациональной акции по тестированию будет учтен опыт Словакии с привлечением армии. Около 8 тысяч военнослужащих примут участие в возведении двух тысяч временных пунктов для проведения тестов в различных регионах страны.

Планы канцлера встретили положительный отклик у общественности и специалистов. Президент трудовой палаты Ренате Андерл назвала массовое тестирование "безусловно, очень хорошей вещью". Вместе с тем она добавила, что многие вопросы, например, касающиеся кадровых ресурсов, все еще остаются открытыми. Представители оппозиционной Социалистической партии Австрии поддержали проведение регулярных тестов в системе здравоохранения, в школах и домах престарелых.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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