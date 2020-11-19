Автовладельцы назвали самые надежные электромобили и гибриды

Авторитетное британское издание What Car с помощью опроса автовладельцев составило рейтинг самых надежных автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками.

Этот рынок растет высокими темпами, а потому выборка в опросах становится все более релевантной. В конкретном исследовании, например, приняли участие 18 тысяч человек, которые владели такими машинами от года до пяти лет, и рассказали о выявленных за это время неисправностями. Итог, впрочем, оказался весьма предсказуемым. Самым надежным электрокаром признана Tesla, а гибридом - Toyota. Всего в топ-10 попали представители семи марок.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Еще один вывод: средний процент надежности оказался более чем высоким. Так, гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV (выпускается с 2014 года) занял 10-е место с показателем 97,8%. Владельцы заявляли о незначительных недоработках, связанных не с силовой установкой, а с кузовом, внутренней отделкой и электропроводкой. Из-за этих неприятностей машина долго не простаивали - ремонт можно было осуществить менее чем за день.

Девятым идет электрический хэтчбек BMW i3 (с 2013 года) с рейтингом 97,9%. Большая часть проблем касалась информационно-развлекательной и навигационной систем, а также качества сборки салона. Это не мешало водителям пользоваться авто без простоев, а все дефекты они устраняли по гарантии.

На восьмом и седьмом местах идут гибридные автомобили - кроссовер Honda CR-V Hybrid (с 2018 года) и седан Toyota Corolla Hybrid (с 2018 года). Их показатели 97,9% и 98,4% соответственно. Только 8% владельцев первой модели и 5% - второй пожаловались на какие-либо проблемы, и большинство из них касалось электросистемы.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Электрокар Hyundai Kona Electric (с 2018 года) показал рейтинг 98,5%. Только 7% таких автомобилей когда-либо выходили из строя, и речь шла о вспомогательной батарее. Поломку удавалось сразу же устранять по гарантии.

Пятым стал Lexus RX Hybrid (с 2016 года) с результатом 99,1%. Слабое место модели - электропроводка, на нее пожаловались владельцы 4% гибридов. Чуть лучше показатель у Toyota RAV4 Hybrid (с 2019 года) - 99,2%. У 7% автомобилей фиксировали неисправности батареи, но дефекты удавалось устранять в течение одного дня по гарантии.

Открывает тройку лучших гибридный Lexus NX (с 2014 года). Его рейтинг надежности 99,3%. Проблемы выявляли в основном с информационно-развлекательной системой и спутниковой навигацией, кто-то жаловался на кузовные дефекты. Но простоев устранение неприятностей не требовало.

Электрокар Tesla Model 3 (с 2019 года) стал вторым с показателем 99,4%. Незначительные поломки самого надежного электромобиля устраняли максимум за день и бесплатно. То же касается и гибрида Toyota Yaris Hybrid (с 2011-го по 2020-й), получившего 99,5%. Он стал лучшим вне зависимости от силовой установки.

Ну а наименее надежными оказались… те же Toyota и Tesla. У гибрида Prius (с 2016 года) рейтинг 94,6%, а у электрокара Model S (с 2014 года) - 85,7%. И даже эти показатели, как нетрудно понять, существенно выше, чем у среднестатических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, отмечает британское издание.