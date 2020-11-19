BMW ответила на критику нового кроссовера

"Окей, бумер, почему ты не готов к переменам?", - таким сообщением в социальных сетях маркетинговая служба BMW проинформировал поклонников марки о выходе промо-сайта о новом электрокроссовере BMW iX.

"Бумер", иначе представитель поколения Y, - популярное в глобальной сети обозначение поколения людей, чье взросление пришлось на рубеж тысячелетия. Термин отсылает к бэби-буму (всплеску рождаемости) в 1980-х.

Таким образом под "бумерами", как правило, подразумеваются сегодняшние мужчины и женщины 30-40 лет. В BMW заключили, что основная масса недовольных переменами происходящими с маркой - в дизайне автомобилей, клиентском сервисе, и в целом переходе с ДВС на электротрансмиссии - как раз из этой группы.

Так вот это сообщение отсылает к главному разделу сайта, где компания кратко в общих чертах опровергает основные популярные доводы потребителей, утверждающих неоспоримость преимуществ автомобилей с ДВС над электромобилями.

Фото: Пресс-служба BMW.

Ликбез от BMW подан блоками чередующимися с реальными сообщениями пользователей, теми самыми "типичными доводами против электромобилей", как то "Мне нужна машина, которую можно водить и зимой!", "С электромобилем невозможно удовольствие от управления!", "У электромобилей слишком мал запас хода!".

Возражения маркетологов компании в общем отсылают к представленному на прошлой неделе среднеразмерному электрокроссоверу BMW iX, с запасом хода более 600 км, двумя электромоторами суммарной пиковой мощностью 500 л.с. и возможностью зарядки в сети высокомощных станций Ionity, раскинутой на территории всей Европы.

В продажу BMW iX начнет поступать во второй половине 2021 года.