Распоряжение правительства Челябинской области от 19 ноября 2020 года № 976-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.; 13 ноября 2020 г.) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 2-1,2-2 следующего содержания:

"2-1. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (в том числе дискотек, музыкальных представлений, танцевальных программ).

2-2. Установить, что с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в период с 23.00 часов до 6.00 часов приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг).";

2) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

"18-1. Установить, что посещение гражданами концертов допускается при условии согласования их проведения с Министерством культуры Челябинской области, в установленном им порядке.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







