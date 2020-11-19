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19.11.2020 12:44
Рубрика: Digital

Через Google Pay можно будет пересылать деньги и получать кэшбек

Текст: Иван Черноусов
Компания Google объявила о "перезапуске" сервиса Google Pay. Теперь с помощью приложения можно не только платить, но и пересылать друг другу деньги, сканировать QR-коды и получать кэшбек за покупки. С сегодняшнего дня сервис доступен в США, а затем планируется его развертывание и по всему миру.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новой версии приложения появились три вкладки: Pay, Explore и Insights. Раздел Pay позволяет добавлять банковские карты, расплачиваться ими и переводить деньги по номеру телефона. Компания также добавила чаты, в которых можно посмотреть историю переводов или попросить деньги у друзей. Кроме того, можно создать групповой чат - эта функция полезна в случае оплаты в ресторане, если компания планирует разделить счет. Там же можно отслеживать, кто уже произвел оплату, а кто еще нет и напомнить ему об этом.

Фото: blog.google
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Также добавили чаты и с компаниями - можно посмотреть историю покупок, привязать бонусные карты к счету и получать информацию об акциях в магазинах. Автовладельцы получат возможность оплатить с помощью приложения бензин.

Во вкладке Explore отображается информация об акциях и предложениях компаний. Google сообщает, что пользователи сервиса смогут расширить его функциональность, если разрешат алгоритмам анализировать транзакции - по мнению корпорации, это позволит сделать предложения более полезными для каждого отдельного пользователя. Кроме того, в компании добавили, что не будут делиться информацией с продавцами товаров и услуг. Еще в этом разделе с помощью QR и штрих-кода можно искать нужные товары - например, если пользователю понравился какой-либо товар в магазине, он сможет отсканировать его штрих-код и найти в Google-Покупках, чтобы купить его дешевле в другом месте. Еще пользователи Google Pay смогут сканировать персональные QR-коды для того, чтобы переводить друг-другу деньги без необходимости обмена контактными данными, например, номером мобильного телефона.

Фото: iStock
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Самая правая вкладка в обновленном Google Pay - Insights. Она покажет пользователям отчет о расходах и сбережениях на основе проведенных транзакций. Например, пользователь сможет разрешить Google Pay доступ к электронной почте Gmail или "Google Фото" - алгоритм автоматически просканирует e-mail и фотографии на наличие чеков и квитанций. В сервисе появится аналоги "Историй" - в них пользователю покажут информацию о крупных транзакциях или о сумме, которую пользователь перевел другим людям в прошлом месяце.

В 2021 году Google планирует запуск банковского сервиса Plex - об этом сообщает издание The Verge. Партнерами ИТ-компании могут стать 11 финансовых организаций, которые уже сотрудничают с Google: Citi, Stanford Federal Credit Union, SEFCU, BMO, BBVA и другие.

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