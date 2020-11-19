Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России

Спад заболеваемости коронавирусом почти во всех регионах страны начнется в конце ноября. Об этом говорят данные по распространению COVID-19 в России, пояснил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, в Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область, Чеченская Республика - эти регионы преодолеют плато позднее всех", - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Все регионы страны разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения, пояснил ученый. "Зеленые", где показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), "светло-желтые" - 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" - 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" - 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный), "темно-красные" - больше 1,2 (тяжелый). Индекс показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение затухает, если больше - усиливается.

С приходом зимних морозов заболеваемость COVID-19 может пойти на спад. Ранее такое мнение высказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев. Сейчас фиксируется больший темп прироста заболеваемости, чем весной. Это может быть связано с сезоном дождей и сырости, снижением иммунитета, возвращением отдыхающих, но как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз, отметил эксперт. Он напомнил также о важности соблюдения в этот период мер санитарной безопасности, посоветовал наблюдать за своим иммунитетом, придерживаться режима отдыха и сна, а также принимать витамины.