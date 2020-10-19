Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой

С приходом зимних морозов заболеваемость COVID-19 может пойти на спад. Такое мнение высказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев. Его слова приводит "Парламентская газета".

В интервью изданию эксперт признал, что сейчас фиксируется больший темп прироста заболеваемости, чем весной. Это может быть связано с сезоном дождей и сырости, несвоевременным включением отопления, снижением иммунитета, возвращением отдыхающих.

"Но думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный", - говорит Михаил Пальцев. Он также надеется на использование эффективной вакцины.

Академик РАН рекомендует следить за своим иммунитетом, соблюдать режим отдыха и сна, принимать витамины.

Основной профилактической мерой он считает ношение масок, поскольку около 90 процентов заражений коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Также оправдано использование перчаток. Закрытие предприятий общепита Михаил Пальцев считает крайней мерой, но призывает отказаться от массовых мероприятий и конференций.