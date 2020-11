Эксперты рассказали, какие консоли пользуются популярностью у россиян

Ко дню старта продаж новой PlayStation 5 в России специалисты изучили спрос на приставки и игры и рассказали, на чем и во что играют россияне. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекс.Маркет".

Спрос на игровые приставки традиционно растет накануне "черной пятницы" и в предновогодний сезон. В этом году большой интерес к категории пришёлся и на режим самоизоляции. Так, пик спроса был 2 апреля - тогда за две недели интерес к игровым приставкам вырос более чем на 60%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этой весной спрос был выше почти в 2 раза. Также весной эксперты зафиксировали высокий спрос и на уценённые предложения игровых приставок - спрос к 23 марта (по сравнению с началом месяца) вырос почти в 4 раза. Как отмечают специалисты, такой аномальный интерес к консолям был обусловлен домашним режимом и желанием россиян найти новый способ досуга. По их мнению, этой весной игровую приставку приобрели даже те, кто не планировал этого делать, если бы не пандемия.

В этом году абсолютным лидером среди приставок стала модель Sony PlayStation 4 Pro со средней стоимостью около 35 тысяч рублей. На втором месте рейтинга расположилась Sony PlayStation 4 Slim, а на третьем - гибридная консоль Nintendo Switch. Наиболее популярной приставкой от Microsoft стала Xbox One X, которая заняла пятое место в рейтинге популярных игровых консолей. При выборе приставки чаще всего россияне отдают предпочтение Sony - 63% пользовательских переходов пришлось на предложения этого производителя. Модели от Microsoft Xbox и Nintendo получили 21% и 16% соответственно.

Чаще всего при выборе игр пользователи отдавали предпочтение жанру "экшн" - на них пришлось 39%. Менее популярными были приключения и шутеры - по 9% пользовательских переходов.

Самой популярной игрой в этом году стала Red Dead Redemption 2. На втором месте рейтинга расположилась Grand Theft Auto V, а на третьем - FIFA 20. Несмотря на повышенный интерес к играм во время режима самоизоляции, пик спроса на игры пришелся на 19 июня - день выхода The Last of Us Part II (Одни из нас: Часть II). Тогда за неделю количество переходов на предложения игр выросло более чем на 95%. Новинке этого лета также удалось попасть в рейтинг топ-5 самых популярных игр, заняв четвёртое место.