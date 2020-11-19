Илон Маск заразился коронавирусом в Швеции

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заразился новой вирусной инфекцией COVID-19 в Швеции. При том не от шведа, а от американца.

"Да, в этом слишком много иронии", - с юмором написал на своей страничке в социальной сети Twitter Маск. Он отметил, что симптомы его заболевания были очень легкими и были похожи на простую простуду.

Маск ездил в Швецию в начале ноября буквально на денек, чтобы поздравить своего друга - одного из основателей PayPal, а в настоящее время посла США в Швеции, Кена Хавери с 45-летием. Праздник проходил в замке Стура Сундби, в 150 километрах от шведской столицы.

Вернувшись домой, Маск почувствовал, что заболел и сделал сразу четыре теста на коронавирус. Все они показали разные результаты, хотя и проводились в одинаковых условиях. Макс тогда сильно засомневался в точности тестов. В итоге выяснилось, что он действительно заразился коронавирусом от американца в Швеции.

Напомним, что в Швеции с начала ноября идет быстрой рост распространения COVID-19. На прошлой неделе каждый пятый житель Стокгольма, сдавший анализы на COVID-19, дал положительный результат на вирус.