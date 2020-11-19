После этой встречи в Лондоне Новак Джокович назвал Даниила Медведева одним из лучших теннисистов мира. Фото: REUTERS

Такой уверенной победы от Даниила не ожидал даже Евгений Кафельников. Самый титулованный теннисист России сам дважды добирался до полуфиналов на ATP Finals, а в 1997 году уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу.

Евгений Кафельников: Честно скажу, результат был для меня большим сюрпризом. Где-то в душе предполагал, что будет тяжелый трехсетовый матч и Даниил сможет вырвать победу. Но счет 6:3, 6:3 абсолютно не прогнозировал. Видимо, победа на "Мастерсе" в Париже действительно придала Медведеву сил. Он играет увереннее, чем последние три месяца.

В полуфинале Даниил может встретиться с Рафаэлем Надалем, которого он просто жаждет победить. Такой настрой - стимул или помеха?

Евгений Кафельников: Медведев может и на действующего чемпиона грека Стефаноса Циципаса попасть. Давайте дождемся результатов и тогда будем делать выводы. Но, как бы ни сложилось, и с Циципасом, и с Надалем Даниилу придется играть на 150 процентов, чтобы превзойти любого из них. Права на ошибку нет. Нужно играть на максимуме своих возможностей, а может, и еще лучше, чтобы закончить матч в свою пользу.

Медведев стал первым россиянином после Николая Давыденко, выигравшего ATP Finals в 2009-м, кому удалось пробиться в плей-офф. Полное повторение того успеха возможно?

Евгений Кафельников: Теоретически возможно все. Но реализовать шансы, воплотить стремления на практике намного сложнее.

Вот и у Андрея Рублева, который на момент подписания номера потерпел два поражения, не получилось показать в Лондоне свою игру…

Евгений Кафельников: Ничего страшного. Расстраиваться точно не стоит. У меня тоже в первый заход на Итоговом чемпионате в 1995 году был всего один выигранный сет. А все три матча в группе я проиграл. Андрея нужно поздравить с блестящим сезоном. Он взял пять титулов, выступал объективно лучше, чем все наши теннисисты. А теперь нужно начать подготовку к новому сезону, который в январе стартует в Австралии.