Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19 ноября 2020 года № 177-рг "О снятии отдельных ограничений, продлении отдельных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Возобновить с 23.11.2020 реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1.1. В общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса.

1.2. В профессиональных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Беловского городского округа, города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Прокопьевского городского округа.

1.3. В организациях дополнительного образования, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, малыми группами (не более 10 человек).

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса в Беловском городском округе, городе Кемерово, Новокузнецком городском округе, Прокопьевском городском округе, осуществлять образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 29.11.2020.

3. Продлить по 29.11.2020 ограничительные мероприятия, предусмотренные подпунктами 1.3 - 1.5 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2020 № 162-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2020 № 168-рг).

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







