Лукашенко назначил послов и произвел перестановки в силовом блоке

В кадровый состав дипломатического представительства Беларуси за рубежом внес очередные изменения Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Глава государства назначил 19 ноября послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению.

Возглавлять посольство РБ в Пекине впредь станет председатель государственного таможенного комитета Юрий Сенько, а бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен послом в Азербайджане. Александр Конюк, который ранее возглавлял генеральную прокуратуру страны, будет представлять интересы РБ в Армении.

Послами в Пакистан и в Кению президент назначил кадровых сотрудников внешнеполитического ведомства Андрея Метилицу и Павла Взяткина соответственно. Кроме того, Взяткин по совместительству будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. На него также возложена миссия постоянного представителя при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

"Не буду традиционно вам рассказывать о странах пребывания. Люди подготовленные, грамотные. Публично спрашиваю вас: может, кто-то не хочет ехать послом?" - задал вопрос глава государства. А обращаясь к Юрию Сенько, подчеркнул, что Китай - особая страна. "Они всегда ценят, когда "тяжеловеса" направляем туда". В ответ на слова президента все присутствующие подтвердили, что с готовностью поедут работать в новых должностях.

В принятых кадровых решениях, пояснил Лукашенко, нет никакого закулисья, подчеркнув, в частности, что и с Азербайджаном и с Арменией Минск поддерживает очень хорошие, близкие отношения. "Это две республики, которые должны в будущем жить мирно. Мы очень хорошие отношения с Ереваном и с Баку поддерживали, и будем поддерживать. Поэтому будем исходить из этого", - резюмировал глава государства.

В этот же день Лукашенко сделал и ряд назначений в правоохранительном блоке. Заместитель МВД - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

Свое решение белорусский руководитель мотивировал тем, что общественной безопасности в стране впредь будет отводиться первостепенная роль. "Исходя из ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для милиции", - добавил он.

При этом президент обратил внимание, что появившиеся вакансии в системе МВД следует заполнять молодыми и проверенными офицерами. Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками. А Андрей Любимов, первый заместитель начальника ГУВД Минского горисполкома - начальник криминальной милиции, переведен в Витебск. В областном руководстве он займет должность начальника управления внутренних дел региона.