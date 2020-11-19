Mercedes-Benz показал лимузин Maybach нового поколения

На открывшемся сегодня международном автосалоне в Гуанчжоу (Китай) немецкий концерн Daimler AG представил стретч-седан Maybach S-Class нового поколения, он создан на базе последней генерации Mercedes-Benz S-Class, которая вышла в сентябре. Если стандартный седан носит обозначение W223, то стретчу присвоили собственный индекс X223.

Новый Maybach сделан по тому же рецепту, что и машина предыдущего образца X222, то есть до средней стойки кузова он повторяет S-Class, но далее у него оригинальная удлиненная конструкция, дверь с прямым разъемом и треугольное окошко в крыльях. Длина новинки - 5469 мм, колесная база - 3396 мм. Относительно обычного S-Class в длиннобазной версии Long Maybach длиннее на 214 мм, а его колесная база больше на 180 мм.

Весь прирост используется для повышения комфорта задних пассажиров. В задней части салона Maybach комплектуется раздельными креслами повышенной комфортности Executive. Помимо множества регулировок, в них есть выдвижная подпорка ног, для правого седока также предусмотрена раскладная опора ступней в спинке переднего пассажирского места. Ход регулировки подпора для ног увеличен примерно на 50 мм по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, в рамках комфорт-пакета подпор для ног оснащается новой функцией икроножного массажа.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Новый Maybach планируют комплектовать только выдвижными наружными дверными ручками (как у Tesla или Range Rover Velar). Напомним, что для стандартного S-Class W223 такие ручки - опция, а базовым решением являются традиционные под естественный хват.

Помимо удлиненного кузова, Maybach отличают от обычного S-Class оригинальная решетка радиатора с вертикальными зубьями вместо горизонтальных ламелей и возможность заказа двухцветного окраски с разделительной линией. Она наносится вручную с соблюдением высочайших критериев качества.

Maybach S-Class X223 будет выпускаться в бензиновых модификациях S580 и S650. Первая оснащается 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 496 л.с., вторая - 6,0-литровым битурбированным V12 отдачей 603 л.с. Оба мотора работают в связке с 9-ступенчатым "автоматом". Также ожидается появление варианта "подзаряжаемый гибрид" с 3,0-литровым турбомотором и интегрированным в трансмиссию электродвигателем. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение. В качестве опции - подруливающие задние колеса.

Целевыми рынками для Maybach называют Китай, Ближний Восток и Россию. Продажи новинки стартуют в начале 2021 года.

Нынешний Mercedes-Maybach S-Class X222 стоит в России от 10 200 000 рублей.